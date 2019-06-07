Россия и Китай уделяют большое внимание ситуации вокруг КНДР, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия и Китай уделяют большое внимание ситуации вокруг КНДР, нужно признать, что Пхеньян свои обязательства выполняет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вопрос северокорейской ядерной программы очень серьезный и важный не только для региона - для всего мира. Я абсолютно согласен, и мы с нашими китайскими друзьями уделяем этому много внимания. Конечно, хочу подтвердить, что сказал сейчас председатель (КНР) Си Цзиньпин, все-таки основная роль должна быть отведена тем странам, между которыми и идет основной спор - Соединенным Штатам и Северной Корее", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.