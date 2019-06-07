Россия и Китай уделяют большое внимание ситуации вокруг КНДР, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия и Китай уделяют большое внимание ситуации вокруг КНДР, нужно признать, что Пхеньян свои обязательства выполняет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вопрос северокорейской ядерной программы очень серьезный и важный не только для региона - для всего мира. Я абсолютно согласен, и мы с нашими китайскими друзьями уделяем этому много внимания. Конечно, хочу подтвердить, что сказал сейчас председатель (КНР) Си Цзиньпин, все-таки основная роль должна быть отведена тем странам, между которыми и идет основной спор - Соединенным Штатам и Северной Корее", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
"Но при этом нужно признать, что Корея со своей стороны определенные обязательства выполняет, она же прекратила испытания, ликвидировали там один из полигонов. Мы слышим, что американские партнеры говорят, что "нет, этого недостаточно". Может, недостаточно, но это то, о чем они договорились", - добавил российский лидер.