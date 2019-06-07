Нижегородская область подписала с ВЭБ.РФ соглашение о сотрудничестве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель государственной корпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства региона.

Стороны намерены проводить совместную деятельность по модернизации существующей трамвайной сети и строительству новых трамвайных линий на территории Нижегородской агломерации, обновлению парков автобусов и трамваев с использованием лизингового механизма.

"Нижний Новгород – исторически один из ключевых экономических центров страны. В апреле команда институтов развития посетила областную столицу с бизнес-миссией. Нам представили целый ряд перспективных проектов. Комплексное решение транспортных проблем агломерации – это то направление, которое может существенно преобразить качество городской жизни", - подчеркнул Шувалов.

В свою очередь Никитин отметил, что "для стабильного развития нижегородской агломерации нужны масштабные капиталоёмкие проекты". "Поддержка наших идей ведущим институтом развития говорит о том, что на федеральном уровне в Нижегородской области видят перспективную, развивающуюся территорию, комфортную для жителей и интересную для инвесторов", - сказал губернатор.

Отмечается, что корпорация "ВЭБ.РФ" намерена содействовать в разработке схем организации финансирования проектов, в том числе в части предварительной экспертизы на предмет возможности их финансирования. В случае соответствия требованиям нормативных документов "ВЭБ.РФ" корпорация рассмотрит также возможность их финансирования.