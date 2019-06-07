Си Цзиньпин оценил возможности предоставления международных гарантий КНДР

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, говоря о возможности предоставления международных гарантий безопасности КНДР, заявил о необходимости убедиться в перспективах диалога Вашингтона и Пхеньяна.
"Действительно, денуклеаризация Корейского полуострова... приковывает внимание всего мира, в частности процесс диалога Пхеньяна и Вашингтона. Считаю, что нужно убедиться в перспективах этого диалога", - сказал Си Цзиньпин в ходе ПМЭФ, отвечая на вопрос ведущей, "почему бы не дать гарантии КНДР" и не предложить США присоединиться к этим гарантиям.
В Сингапуре 12 июня 2018 года состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, которые договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР. Вторая их встреча в Ханое в феврале 2019 года окончилась ничем.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.