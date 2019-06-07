Си Цзиньпин оценил возможности предоставления международных гарантий КНДР

"Действительно, денуклеаризация Корейского полуострова... приковывает внимание всего мира, в частности процесс диалога Пхеньяна и Вашингтона. Считаю, что нужно убедиться в перспективах этого диалога", - сказал Си Цзиньпин в ходе ПМЭФ, отвечая на вопрос ведущей, "почему бы не дать гарантии КНДР" и не предложить США присоединиться к этим гарантиям.