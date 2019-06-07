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РИА Новости

В канадском музее турист открыл сейф, который не могли взломать 40 лет

Вчера, 17:54
162701
© Stephen MillsСтивен Миллс с семьей в музее города Вермилион, Канада
Стивен Миллс с семьей в музее города Вермилион, Канада
© Stephen Mills
Стивен Миллс с семьей в музее города Вермилион, Канада
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Посетитель музея в канадской провинции Альберта случайно открыл сейф, который простоял запертым несколько десятилетий, сообщает канадский телеканал Global News.
По информации телеканала, 36-летний Стивен Миллс с семьей приехал в город Вермилион. Там они попросили провести экскурсию по местному музею, хотя он уже был закрыт.
Гостям в том числе показали сейф, который музею передали в дар более 40 лет назад. С тех пор предпринималось несколько безуспешных попыток его открыть.
"Я просто опустился на колени и стал слушать, и услышал, как внутри двигается (механизм. — Прим. ред.). <...> Я подумал: попробуем 20, 40, 60. Просто типичная комбинация, три раза вправо, два раза влево, повернул ручку и (дверь. — Прим. ред.) открылась", — приводит телеканал слова Миллса.
Внутри оказались только несколько старых документов, блокнот официантки и чек, отмечает телеканал. После произошедшего Миллсу позвонил президент совета директоров музея и выразил ему благодарность. По его словам, музей был на грани закрытия, но освещение в СМИ может способствовать привлечению новых посетителей.
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ТуризмКанадаВ мире
Популярные комментарии
Да ладно сейф, с пенсионной реформой как же быть?))
7 июня, 19:06
ddenislomovsky
8100015
ну да. В канаде уже давно пенсионный возраст для мужчин и женщин 65 лет
7 июня, 20:36
тимм77 тимм77
1502001
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