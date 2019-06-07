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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин рассказал, что нужно для взаимодействия ЕС и ЕАЭС

Вчера, 17:53
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. У ЕАЭС и Евросоюза разные технические регламенты, которые они должны "преодолеть" для взаимодействия, заявил президент РФ Владимир Путин.
Модератор пленарного заседания подняла тему ЕС и ЕАЭС, отметив, что невозможно интегрироваться и в ЕЭАС, и в ЕС. "Вы во многом пишите эти правила, во всяком случае касательно ЕврАзЭс это точно, вы можете повлиять как-то, сделать так, чтобы это не было каждый раз таким вынужденном выбором, чтоб это стало взаимным сотрудничеством для всех", - спросила она президента.
"Никаких противоречий больших нет. Есть конкретные вещи, которые мы должны учитывать в реалиях сегодняшнего дня, при этих интеграционных процессах. Ну, во-первых, интеграционные процессы неизбежны, они едут по всему миру, и мы часть этого глобального процесса. Вполне естественно, что мы объединяем свои усилия совместно с республиками бывшего Советского Союза: у нас один язык, одна инфраструктура, у нас много чего, что нас объединяет и задает естественные конкурентные преимущества. Поэтому это само собой разумеется, но есть конкретные вещи, которые мы должны преодолеть, пройти на путях какой-то интеграции, какого-то взаимодействия с тем же Евросоюзом. Ну что, например, ну технические регламенты - они разные у нас и в Евросоюзе, понимаете, в чем дело - это конкретные вещи, абсолютно", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Вчера, 16:36
Пашинян назвал сотрудничество ЕАЭС и Евросоюза неизбежным
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Евразийский экономический союзЕвросоюзВладимир ПутинРоссия
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