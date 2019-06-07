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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Российские раввины заявили, что Тора поможет жить разумно не только юристам

Вчера, 17:46
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИудейский праздник
Иудейский праздник
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 июн - РИА новости, Артем Буденный. Российские раввины в Шавуот – праздник дарования Торы – заявили, что содержащиеся в этом книжном своде законы адресованы всем, а "не только судьям и юристам", и помогут выстроить жизнь разумно.
"В Десяти речениях (заповедях – прим. ред.) высказаны основные установки отношений между людьми и Богом. Только следуя им, возможно построить гармоничное и мирное общество. Еврейский закон адресован не судьям и юристам, он обращается к каждому человеку, помогая ему организовать свой жизненный путь разумно и праведно", - приводит пресс-служба Федерации еврейских общин России слова своего президента - раввина Александра Бороды.
По его словам, в этот праздник принято приходить в синагогу всей семьей, вместе с младенцами и очень пожилыми родственниками, чтобы послушать десять заповедей.
Начать учить Тору никогда не поздно, и сейчас, в дни Шавуот, лучшее для этого время, считает Главный раввин России Берл Лазар.
"Тора доступна каждому, в любое время, в любом месте! Ее законы универсальны, они действуют везде, даже в пустыне – и не важно, идет ли речь о материальной пустыне, в которой оказались наши предки, или о пустыне духовной, в которой были вынуждены расти люди в России всего три десятилетия назад. Начинать учить Тору никогда не поздно, и, если это еще не сделано, сейчас, в дни Шавуот, самое лучшее время, чтобы это сделать!”, - цитирует Берла Лазара пресс-служба ФЕОР.
В этот день вспоминают о даровании евреям Торы (нравственного Закона) на горе Синай. Праздник отмечают 6 сивана по еврейскому календарю – через 50 дней после Песаха. В этот день принято читать Книгу Руфь, устраивать праздничную молочную трапезу, а мужчины всю ночь до рассвета учат Тору. Праздник Шавуот также называют Бикурим (первых плодов), Ацерет (собрание).
Вчера, 10:00
8 июня: иудеи празднуют ШавуотРелигиозные праздники 8 июня
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Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаБерл ЛазарМоскваРоссиярелигияОбщество
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