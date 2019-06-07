Российские раввины заявили, что Тора поможет жить разумно не только юристам

МОСКВА, 7 июн - РИА новости, Артем Буденный. Российские раввины в Шавуот – праздник дарования Торы – заявили, что содержащиеся в этом книжном своде законы адресованы всем, а "не только судьям и юристам", и помогут выстроить жизнь разумно.

"В Десяти речениях (заповедях – прим. ред.) высказаны основные установки отношений между людьми и Богом. Только следуя им, возможно построить гармоничное и мирное общество. Еврейский закон адресован не судьям и юристам, он обращается к каждому человеку, помогая ему организовать свой жизненный путь разумно и праведно", - приводит пресс-служба Федерации еврейских общин России слова своего президента - раввина Александра Бороды.

По его словам, в этот праздник принято приходить в синагогу всей семьей, вместе с младенцами и очень пожилыми родственниками, чтобы послушать десять заповедей.

Начать учить Тору никогда не поздно, и сейчас, в дни Шавуот, лучшее для этого время, считает Главный раввин России Берл Лазар.

"Тора доступна каждому, в любое время, в любом месте! Ее законы универсальны, они действуют везде, даже в пустыне – и не важно, идет ли речь о материальной пустыне, в которой оказались наши предки, или о пустыне духовной, в которой были вынуждены расти люди в России всего три десятилетия назад. Начинать учить Тору никогда не поздно, и, если это еще не сделано, сейчас, в дни Шавуот, самое лучшее время, чтобы это сделать!”, - цитирует Берла Лазара пресс-служба ФЕОР.