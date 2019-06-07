Президент Болгарии заявил о планах страны стать одним из газовых центров

"Болгария развивает потенциал для того, чтобы стать центром распределения газа, создает газовую биржу. Это дает дополнительные возможности и для России в плане поставок дополнительного газа в Болгарию, там он может сменить направление и идти через Болгарию в центральную Европу. Для России это хорошая возможность", - сказал Радев.