Президент Болгарии заявил о планах страны стать одним из газовых центров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Намерение Болгарии стать одним из газовых центров Европы создает большие возможности для России, заявил болгарский президент Румен Радев на пленарном заседании ПМЭФ.
"Болгария развивает потенциал для того, чтобы стать центром распределения газа, создает газовую биржу. Это дает дополнительные возможности и для России в плане поставок дополнительного газа в Болгарию, там он может сменить направление и идти через Болгарию в центральную Европу. Для России это хорошая возможность", - сказал Радев.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.