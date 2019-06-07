На Украине возбудили дело из-за призыва запретить ответный огонь в Донбассе

КИЕВ, 7 июн – РИА Новости. Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в связи с предложением запретить украинским силовикам в Донбассе открывать ответный огонь, заявил в пятницу глава ведомства Юрий Луценко.

Ранее представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма заявил, что военные должны перестать отвечать на провокационные обстрелы противника ради установления "режима тишины".

"Большее возмущение у меня вызывает предложения представителей Украины в минской контактной группе запретить огонь в сторону противника… Сегодня я лично зарегистрировал еще одно дело по факту подготовки к препятствованию законной деятельности вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период проведения антитеррористической операции", - сказал Луценко в видеообращении, которое разместил на своей странице в Facebook

Он отметил, что это уголовное дело возбуждено по факту, а не против кого-то конкретно.