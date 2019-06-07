Путин пообещал подумать, как инвесторам под следствием избежать ареста

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Власти РФ подумают, как избежать содержания в СИЗО подозреваемых в экономических преступлениях предпринимателей, когда нет возможности поместить их под домашний арест, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2019.

"Что касается того, что кого-то выпустили под домашний арест, а кого-то нет – это связано еще и с тем - мне французские наши друзья об этом говорили – что у одних есть дом в Москве, а у других нет. Под какой домашний арест, если у них дома нет, ни квартиры, ничего? Но мы и над этим подумаем", – сказал Путин, комментируя ситуацию с арестом основателя Baring Vostok американца Майкла Калви и его партнера Филиппа Дельпаля, который, в отличие от Калви, сидит в СИЗО.

"Вопрос о гуманизации таких процедур – мы будем по этому пути двигаться. Если есть возможность человека не прятать за решётку при необходимости расследовать то или иное событие, то, конечно, нужно к этому стремиться". – заявил он.

"На это и будут направлены наши действия в ближайшее время с точки зрения гуманизации процессов подобного рода", - пообещал президент РФ.

Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест.