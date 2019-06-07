Президент Болгарии призвал просчитывать последствия при введении санкций

Политолог: вводя санкции, США бьют не по России и Китаю, а по доллару и ВТО

Санкции США влияют на экономические отношения России и Китая, но их суверенитета хватает, чтобы действовать по-своему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Политолог Алексей Фененко в эфире радио Sputnik объяснил, на что, по его мнению, влияют санкции.