Президент Болгарии призвал просчитывать последствия при введении санкций

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Тем, кто вводит санкции, следует думать о возможных последствиях, потому что могут ударить по обеим сторонам конфликта, заявил в пятницу президент Болгарии Румен Радев.
"Санкции направлены на то, чтобы менять политику, на то, чтобы содействовать деэскалации напряженности, когда есть конфликт, но всякий, кто планирует ввести санкции, должен взвешивать "за" и "против" и думать о последствиях", - сказал Радев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
При этом он назвал санкции "монетой с двумя сторонами" и указал на то, что от них может пострадать бизнес.
"Я могу сказать из нашего опыта, что санкции могут вести к черному рынку, незаконному обороту и организованной преступности. Мы знаем это из опыта в связи с санкциями против бывшей Югославии. Когда кто-то планирует санкции и думает о них, надо обязательно тщательно высчитывать последствия. Потому что иногда реальные результаты отличаются от запланированных, и они могут ударить и по тем, кто планирует и вводит санкции", - подчеркнул президент Болгарии.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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