Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не помогают никому

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что антироссийские санкции не помогают никому, в том числе и ЕС.

"Есть позиция Европейского Союза. Словакия - член Евросоюза и в целом мы поддерживаем (его - ред.). Но есть также позиция Словацкой Республики. И честно скажу, мы не считаем, что санкции кому-то помогают - не помогают Европейскому Союзу, не помогают и Российской Федерации", - сказал Пеллегрини.

"Наоборот, обмены между нашими странами снизились. Сейчас наблюдается медленный подъем. Словакия всегда предпочитает диалог и общение, а не санкции", - подчеркнул он.

В то же время он оговорился, что есть позиция Европейского союза и сейчас ведется обсуждение относительно того, как долго продолжать санкции в отношении России. "Но я как премьер-министр Словацкой Республики считаю, что лучше сесть за стол переговоров и найти решение, чем бороться друг с другом с применением санкций", - заявил он.

Решения по продлению или вводу санкций уполномочен принимать Совет ЕС или Евросовет на уровне глав государств. Ближайшее крупное заседание Совета ЕС на министерском уровне запланировано на 17 июня.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.