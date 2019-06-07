Путин назвал Зеленского хорошим актером

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Владимир Путин надеется, что им с новым лидером Украины Владимиром Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться, отметив, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое - быть кем-то.

"Послушайте, я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, - он хороший актер", - сказал Путин в ходе Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос о возможности контактов с Зеленским.

Последние слова зал встретил смехом и аплодисментами. "Я говорю серьезно, а они смеются", - отметил Путин с улыбкой.

"Но одно дело кого-то играть, а другое дело - быть кем-то", - продолжил российский лидер.

Для того, чтобы играть, отметил он, нужен талант. "Это точно. Много талантов, и один из этих талантов - это талант перевоплощения. Ты через каждые десять минут можешь менять амплуа - "принц" и "нищий". И там, и там надо быть убедительным, это действительно талант. А для того, чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества", - отметил Путин.