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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин назвал Зеленского хорошим актером

Вчера, 17:26
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Владимир Путин надеется, что им с новым лидером Украины Владимиром Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться, отметив, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое - быть кем-то.
"Послушайте, я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, - он хороший актер", - сказал Путин в ходе Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос о возможности контактов с Зеленским.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Вчера, 17:17
Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
Последние слова зал встретил смехом и аплодисментами. "Я говорю серьезно, а они смеются", - отметил Путин с улыбкой.
"Но одно дело кого-то играть, а другое дело - быть кем-то", - продолжил российский лидер.
Для того, чтобы играть, отметил он, нужен талант. "Это точно. Много талантов, и один из этих талантов - это талант перевоплощения. Ты через каждые десять минут можешь менять амплуа - "принц" и "нищий". И там, и там надо быть убедительным, это действительно талант. А для того, чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества", - отметил Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Вчера, 17:19
Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
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Обсудить 32
Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраина
Популярные комментарии
Красавчик, размазал Зе как масло по хлебушку, причем без какого-либо негатива и оскорблений.
7 июня, 17:56
АНАнатолий Незнаю
83310025
Хорошо смеется тот,кто смеется последним,вв…
7 июня, 18:56
ggogol.7
28110122
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