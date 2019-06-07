Путин рассказал о потерях Болгарии из-за отказа от Южного потока

С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев на ПМЭФ вступил в полемику со своим российским коллегой по поводу суверенитета Болгарии, в частности в вопросе отказа от проекта газопровода "Южный поток".

"Что касается проекта "Южный поток" - многие в Болгарии сожалеют, что он не состоялся. Скажу так мягко - многие. Что Болгария потеряла 3 миллиарда долларов инвестиций, тысячи новых рабочих высокооплачиваемых мест и 400 миллионов долларов доходов за транзит ежегодных. Это прямые потери для болгарской экономики", - заявил Владимир Путин на сессии ПМЭФ.

По его словам, "понятно, почему это произошло".