В Киевской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду

КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Самолет Ан-2 по техническим причинам совершил аварийную посадку на воду в Киевской области, три члена экипажа спасены, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайном ситуациям.

По данным ведомства, в пятницу в 15.16 (совпадет с мск) от командира экипажа самолета Ан-2 руководителю полетов аэродрома "Чайка" поступила информация о том, что по техническим причинам самолет будет садиться на воду недалеко от села Чайка.

"В 15.38 (совпадает с мск) самолет совершил аварийную посадку на воду. В 16.30 подразделениями Госслужбы по ЧС спасены три члена экипажа самолета Ан-2, доставлены на берег и переданы работникам скорой медицинской помощи. Состояние здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.