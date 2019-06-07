Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что многое из договора о Союзном государстве с Белоруссией до сих пор не сделано.

"У нас есть план строительства союзного, так называемого, государства. Я убежден, что наши люди в этом заинтересованы. Кстати говоря, многое уже в этом направлении сделано, в том числе и в социальной сфере - имею в виду, трудовые права, свободное передвижение и так далее, в чем-то ЕврАзЭс обогнало уже наше союзное государство", - сказал Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

"Многое из того, что было написано в этом договоре о союзном государстве, не исполнено, и мы обсуждали это с Александром Григорьевичем (Лукашенко - ред.), можем ли мы в новых условиях сегодняшнего дня что-то выполнить из того, что не сделано, либо добавить из того, что является сейчас актуальным", - отметил президент.