В Подмосковье сельские пенсионеры получат бесплатное медобследование

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пенсионеры из сельской местности в Московской области с 2020 года получат возможность бесплатной доставки до медицинских учреждений для проведения обследований, сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"У нас будет закуплено в этом году 54 автомобиля, которые будут осуществлять бесплатную доставку жителей сельской местности старше 65 лет в медицинские учреждения здравоохранения для проведения скрининга. Начиная с 2020 года, учреждения здравоохранения тоже бесплатно для сельских жителей старше 65 лет будут проводить скрининги", - сказала Фаевская.
По ее словам, инициатива осуществляется в рамках реализации национального проекта "Демография" и регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение"".
"В рамках национального проекта у нас показатель, которого мы должны достичь, это 67 лет именно здоровой жизни. Это не просто продолжительность жизни, которая у нас будет - 74,7 для Московской области", - подчеркнула министр.