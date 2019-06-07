В Подмосковье сельские пенсионеры получат бесплатное медобследование

"У нас будет закуплено в этом году 54 автомобиля, которые будут осуществлять бесплатную доставку жителей сельской местности старше 65 лет в медицинские учреждения здравоохранения для проведения скрининга. Начиная с 2020 года, учреждения здравоохранения тоже бесплатно для сельских жителей старше 65 лет будут проводить скрининги", - сказала Фаевская.