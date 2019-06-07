Об объединении России и Белоруссии речи нет и быть не может, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Речи об объединении России и Белоруссии нет и быть не может, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нет и быть не может. Скажу почему - потому что история сложилась таким образом, что наш единый народ, - а я считаю, что белорусы, русские и украинцы это единый народ, - много раз об этом говорил", - сказал Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, комментируя слухи об объединении России и Белоруссии.

"Мы, повторяю, один народ, но так сложилось, что мы живем в разных странах, разные государства образовались. Я уже много раз на этот счет высказывался, но сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет", - заключил президент.