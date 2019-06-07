Бизнес и власти должны ориентироваться на действующий закон, заявил Путин

"Они должны ориентироваться на действующее российское законодательство во всех своих действиях. Это касается и власти, это касается бизнеса, отечественного и иностранного", - сказал президент на пленарном заседании.

"Когда мы говорим о том, что правоохранительные органы не должны вмешиваться в жизнь и в ткань бизнес-структур, в работу бизнес-структур неоправданно - это наша позиция. Но это также значит, что все участники этого процесса, в том числе представители бизнеса, должны придерживаться законов", - добавил Путин.