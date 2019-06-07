Бизнес и власти должны ориентироваться на действующий закон, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. И бизнес, и власти должны ориентироваться на действующее законодательство, уважать закон, сказал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, комментируя дело основателя Baring Vostok Майкла Калви.
"Они должны ориентироваться на действующее российское законодательство во всех своих действиях. Это касается и власти, это касается бизнеса, отечественного и иностранного", - сказал президент на пленарном заседании.
"Когда мы говорим о том, что правоохранительные органы не должны вмешиваться в жизнь и в ткань бизнес-структур, в работу бизнес-структур неоправданно - это наша позиция. Но это также значит, что все участники этого процесса, в том числе представители бизнеса, должны придерживаться законов", - добавил Путин.
Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела остались в СИЗО.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.