Путин посоветовал бизнесменам не воровать и вести себя прилично

"Возьмите Библию, почитайте: не укради, не пожелай жены ближнего своего - там все написано. Если ему инкриминируют похищение 2,5 миллиардов, это должно быть доказано правоохранительными органами или с него должно быть снято обвинение - вот и все. Что здесь такого особенного? Посмотрите, что происходит в других странах: бизнесменам в США дают по 100, по 150 лет тюрьмы, и ничего: не воруй, веди себя прилично - и дело с концом", - сказал глава государства.