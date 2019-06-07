Путин посоветовал бизнесменам не воровать и вести себя прилично

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе ПМЭФ прокомментировал уголовные дела против бизнесменов: "не воруй, веди себя прилично - и дело с концом".
"Возьмите Библию, почитайте: не укради, не пожелай жены ближнего своего - там все написано. Если ему инкриминируют похищение 2,5 миллиардов, это должно быть доказано правоохранительными органами или с него должно быть снято обвинение - вот и все. Что здесь такого особенного? Посмотрите, что происходит в других странах: бизнесменам в США дают по 100, по 150 лет тюрьмы, и ничего: не воруй, веди себя прилично - и дело с концом", - сказал глава государства.
Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.