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РИА Новости

Украинский суд арестовал пять "Русланов" российской авиакомпании

Вчера, 17:12
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© РИА Новости / Олег Урусов / Перейти в фотобанкСамолет Ан-124-100 "Руслан"
Самолет Ан-124-100 Руслан
© РИА Новости / Олег Урусов
Перейти в фотобанк
Самолет Ан-124-100 "Руслан". Архивное фото
КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
"Антонов" ранее заявлял, что является разработчиком авиационной техники и, соответственно, держателем сертификатов типа самолетов "Ан", в частности транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан". В пресс-службе юридической фирмы сообщили, что полиция по заявлению госпредприятия расследует факты якобы сертификации Росавиацией компании AMTES GmbH в качестве разработчика модификации самолета Ан-124-100 и выдачи на основании поддельных документов дополнительного сертификата типа на смену типовой конструкции "Поддержка летной годности в части подтверждения ресурса и срока службы". При этом в пресс-службе утверждают, что в результате действий Росавиации и AMTES GmbH самолетам Ан-124-100, эксплуатантом которых является авиакомпания "Волга-Днепр", была продлена летная годность.
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"По мнению ГП "Антонов", следствия и суда, допуск указанных в постановлении суда самолетов Ан-124 к эксплуатации является нарушением положений Конвенции о международной гражданской авиации и руководства к летной годности ICAO (Международной организации гражданской авиации. — Прим. ред.). Арест имущества допускается в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств и возмещения ущерба", — цитирует сообщение пресс-службы издание "Экономическая правда".
Таким образом, суд запретил авиакомпании и любым другим лицам эксплуатацию самолетов "Руслан". Это было сделано в рамках уголовного производства по статье "Нарушение правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или иные тяжкие последствия" Уголовного кодекса Украины.
"Руслан", или Ан-124 — советский тяжелый транспортный самолет разработки ОКБ Антонова. Самый грузоподъемный в мире серийный грузовой самолет. Как следует из данных Росавиации, среди российских авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты "Ан", — "Волга-Днепр", "Алроса", "Ангара", "Турухан" и другие. Концерн "Антонов" был создан на Украине в 2005 году, объединив существовавшее с 1989 года одноименное госпредприятие с киевским КБ Антонова.
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1 августа 2016, 12:33
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Ан-124Волга-ДнепрРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Российским компаниям-эксплуатантам "Руслана" надо готовиться к возможным реальным арестам самолёта в аэропортах за пределами РФ. "Справедливый" Запад поможет укронацистской власти это сделать. Они будут беспредельничать и вредить России, а "Газпром" готов продавать им газ с 20%-й скидкой...
7 июня, 18:05
Владимир Белогорский
177607112
Украина ещё пусть запретит и арестует баллистические ракеты "Сатана" построенные на Южмаше.
7 июня, 17:37
МВМаксим Вахрушев
100521204
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