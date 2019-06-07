Украинский суд арестовал пять "Русланов" российской авиакомпании

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".

"Антонов" ранее заявлял, что является разработчиком авиационной техники и, соответственно, держателем сертификатов типа самолетов "Ан", в частности транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан". В пресс-службе юридической фирмы сообщили, что полиция по заявлению госпредприятия расследует факты якобы сертификации Росавиацией компании AMTES GmbH в качестве разработчика модификации самолета Ан-124-100 и выдачи на основании поддельных документов дополнительного сертификата типа на смену типовой конструкции "Поддержка летной годности в части подтверждения ресурса и срока службы". При этом в пресс-службе утверждают, что в результате действий Росавиации и AMTES GmbH самолетам Ан-124-100, эксплуатантом которых является авиакомпания "Волга-Днепр", была продлена летная годность.

"По мнению ГП "Антонов", следствия и суда, допуск указанных в постановлении суда самолетов Ан-124 к эксплуатации является нарушением положений Конвенции о международной гражданской авиации и руководства к летной годности ICAO (Международной организации гражданской авиации. — Прим. ред.). Арест имущества допускается в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств и возмещения ущерба", — цитирует сообщение пресс-службы издание "Экономическая правда".

Таким образом, суд запретил авиакомпании и любым другим лицам эксплуатацию самолетов "Руслан". Это было сделано в рамках уголовного производства по статье "Нарушение правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или иные тяжкие последствия" Уголовного кодекса Украины.