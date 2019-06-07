Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T17:54Z
https://ria.ru/20190607/1555385495.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155515/94/1555159478_0:34:2226:1286_1036x0_80_0_0_ae74338b6400ede8ebd9aeb2645c9561.jpg
РИА Новости

Суд постановил завести уголовные дела на Порошенко и Гройсмана

Вчера, 17:11
7092
© РИА Новости / СтрингерПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Шевченковский районный суд Киева обязал следователей Государственного бюро расследований завести дело на экс-президента Украины Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана и бывшего генпрокурора Виктора Шокина.
Мосийчук утверждает, что они вступили в "предварительный сговор с рядом должностных лиц ГПУ, СБУ и управлением госохраны" и совершили преступление, организовав его арест. По словам депутата, обвинения против него сфальсифицировали из-за того, что он протестовал против внесения в конституцию поправок, касающихся особого статуса Донбасса.
Речь идет о задержании депутата в 2015 году. Тогда Шокин, занимавший пост генпрокурора, опубликовал видео, на котором Мосийчук якобы получает взятку. Верховная рада проголосовала за снятие с него депутатской неприкосновенности, и суд отправил Мосийчука под арест.
Однако позже Верховный суд признал снятие неприкосновенности незаконным, а затем Генпрокуратура отозвала представление об аресте. Сам Мосийчук заявлял, что признал вину в получении взятки под пытками.
Петр Порошенко
3 июня, 11:46
В Киеве заявили, что дела против Порошенко имеют правовую перспективу

Дела против Порошенко

Ранее против бывшего президента Петра Порошенко уже возбудили несколько уголовных дел.
Сначала его обвинили в госизмене. Как утверждает Андрей Портнов (бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича), Порошенко пытался ввести в стране военное положение и для этого пожертвовал моряками, которых отправил в Керченский пролив.
Другое дело касается злоупотребления властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго". По еще одному Порошенко обвиняют в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском".
Кроме того, Порошенко обвиняют в узурпации судебной власти, незаконном завладении телеканалом "Прямой" и захвате власти, проявившемся в "неправомерном влиянии на проведение конкурса по подбору кандидатов на назначение членов Высшего совета правосудия".
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
3 июня, 18:58
Политик: судьба уголовных дел против Порошенко будет решаться не на УкраинеВ Киеве заявили, что дела против экс-президента Петра Порошенко имеют правовую перспективу. Свое мнение на этот счет в эфире радио Sputnik высказал председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко.
27551002
Обсудить 4
Виктор ШокинИгорь МосийчукПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:08Владимир Илюхин рассказал о возможном объеме вылова лосося на Камчатке
17:04СК начал проверку после жесткой посадки самолета в Подмосковье
17:01Наличник нижегородского дома приобщил участников ПМЭФ к зодчеству
17:00На востоке Китая из-за наводнений эвакуировали 45 тысяч человек
16:58Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил средство для труб
16:57Депутата красноярского заксобрания арестовали по подозрению в мошенничестве
16:56Германия может стать страной-гостем ПМЭФ в 2025 году
16:54СЖР будет внимательно следить за делом журналиста Голунова
16:52Ученые назвали напиток, полезный для сердца
16:47Вечером в Москве пройдет дождь с грозой
16:44В Подмосковье пилот пострадал при жесткой посадке легкомоторного самолета
16:43Москалькова готова направить запросы по делу журналиста Голунова
16:41Босния и Герцеговина обсудила с "Газпромом" поставки по "Турецкому потоку"
16:23В Азербайджане самолет совершил экстренную посадку из-за непогоды
16:19Комиссия СПЧ и Союз журналистов Москвы призвали проверить дело Голунова
16:10Студентка изуродовала себя, чтобы стать похожей на куклу Барби
16:10Глава Фонда развития моногородов оценила проект "улица Никольская"
16:08Вице-губернатор Подмосковья рассказала о планах по развитию в сфере туризма
16:07СК проверяет информацию о разливе нефти по Волге в Ярославской области
16:07В МЭР отметили высокую квалификацию уезжающих на ПМЖ за рубеж россиян
Лента новостейМолния