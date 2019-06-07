Суд постановил завести уголовные дела на Порошенко и Гройсмана

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Шевченковский районный суд Киева обязал следователей Государственного бюро расследований завести дело на экс-президента Украины Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана и бывшего генпрокурора Виктора Шокина.

Мосийчук утверждает , что они вступили в "предварительный сговор с рядом должностных лиц ГПУ, СБУ и управлением госохраны" и совершили преступление, организовав его арест. По словам депутата, обвинения против него сфальсифицировали из-за того, что он протестовал против внесения в конституцию поправок, касающихся особого статуса Донбасса.

Речь идет о задержании депутата в 2015 году. Тогда Шокин, занимавший пост генпрокурора, опубликовал видео, на котором Мосийчук якобы получает взятку. Верховная рада проголосовала за снятие с него депутатской неприкосновенности, и суд отправил Мосийчука под арест.

Однако позже Верховный суд признал снятие неприкосновенности незаконным, а затем Генпрокуратура отозвала представление об аресте. Сам Мосийчук заявлял, что признал вину в получении взятки под пытками.

Дела против Порошенко

Ранее против бывшего президента Петра Порошенко уже возбудили несколько уголовных дел.

Сначала его обвинили в госизмене. Как утверждает Андрей Портнов (бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича), Порошенко пытался ввести в стране военное положение и для этого пожертвовал моряками, которых отправил в Керченский пролив.

Другое дело касается злоупотребления властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго". По еще одному Порошенко обвиняют в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском".