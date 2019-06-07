Голунов отказался делать срезы ногтей, заявили в МВД

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Задержанный журналист "Медузы" Иван Голунов прошел медицинское освидетельствование, но отказался предоставить срезы ногтевых пластин для экспертизы, которая определяет, прикасался ли человек к наркотикам, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

"Задержанный был направлен на медицинское освидетельствование, в ходе которого у него были отобраны биологические жидкости, однако сделать срезы ногтевых пластин он отказался. В настоящее время с подозреваемым организовано проведение следственных действий с участием его адвоката, который был допущен к нему в установленном порядке", - говорится в сообщении.

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело, Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.