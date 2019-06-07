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РИА Новости

Голунов отказался делать срезы ногтей, заявили в МВД

Вчера, 17:08
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© Фото : страница Ивана Голунова в FacebookИван Голунов
Иван Голунов
© Фото : страница Ивана Голунова в Facebook
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Задержанный журналист "Медузы" Иван Голунов прошел медицинское освидетельствование, но отказался предоставить срезы ногтевых пластин для экспертизы, которая определяет, прикасался ли человек к наркотикам, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.
"Задержанный был направлен на медицинское освидетельствование, в ходе которого у него были отобраны биологические жидкости, однако сделать срезы ногтевых пластин он отказался. В настоящее время с подозреваемым организовано проведение следственных действий с участием его адвоката, который был допущен к нему в установленном порядке", - говорится в сообщении.
О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело, Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.
Ранее в "Медузе" подтвердили задержание Голунова, при этом заявив, что, по словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с корреспондентом "Медузы". Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ.
Иван Голунов
Вчера, 15:49
Адвокат задержанного корреспондента "Медузы" рассказал свою версию событийКорреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в Москве. В полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом". Адвокат Голунова Дмитрий Джулай поделился с радио Sputnik своей версией произошедшего.
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Дело журналиста Ивана ГолуноваМВД РФПроисшествия
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