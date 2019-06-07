В Минкомсвязи выступили за отмену возрастной маркировки в СМИ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил, что возрастная маркировка в СМИ часто не сильно себя оправдывает, поэтому ее необходимо либо отменить совсем, либо подвергнуть серьезному сокращению, так как она вредит созданию конкурентоспособного детского контента.

"Мы не только поддержим, мы вообще считаем, что возрастная маркировка в целом не сильно себя оправдывает. Мы являемся сторонниками или отмены возрастной маркировки или серьезного ее сокращения - например, оставить только 18+ и на этом успокоиться. Потому что ни один человек, находящийся в здравом уме и твердой памяти, не в состоянии объяснить, в чем заключается разница между 6+, 12+ и 16+", - сообщил Волин РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

Волин подчеркнул, что чрезмерная возрастная маркировка вредит созданию конкурентоспособного детского контента, главными врагами которого являются мракобесие и ханжество.

Замглавы Минкомсвязи добавил, что при наличии маркировки слишком большое количество "городских сумасшедших" придираются к СМИ на предмет того, почему они не разместили тот или иной возрастной маркировочный знак.

"Поэтому на фильм "Освобождение", на котором выросли миллионы мальчишек и девчонок Советского Союза, теперь на всякий случай вешают 16+ , потому что там сцены насилия и жестокости, поскольку идет война, и капитан с девушкой целуются", - добавил Волин.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров в рамках ПМЭФ-2019 заявил РИА Новости о том, что административную ответственность для СМИ в виде штрафов за нарушение закона о возрастной маркировке целесообразно отменить, при этом саму маркировку оставить. Союз журналистов России поддержал данную инициативу, отметив, что на некоторые продукты журналистского труда маркировки, возможно, следует отменить вообще.