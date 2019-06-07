Путин назвал отношения России и Китая важным фактором стабильности в мире

"У нас такой глубины и широты отношений, как с Китаем, нет ни с одной страной мира на сегодняшний день. Мы действительно в полном смысле этого слова - стратегические партнеры, без всякого преувеличения можно сказать. Что особенно важно, это то, что с обеих сторон наблюдается стремление к обеспечению равноправного подхода к решению тех или иных программ. Поэтому наши коллеги поддержали и сближения в рамках ЕврАзЭс с Китаем, у нас очень хорошая программа действий. Да, там сложные вопросы, связанные с товарными группами, это все на профессиональном уровне, проговаривать, решать, я вас уверяю, и споры идут между нашими специалистами и китайскими партнерами почти по каждой позиции. Но в конечном итоге мы находим решение, мы стремимся к поиску этого решения и находим. В этом смысле, я думаю, просто уверен, у нас очень хорошие перспективы", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.