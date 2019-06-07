Депутат призвал производить все жизненно важные лекарства в России

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. России необходимо стремиться к тому, чтобы весь ассортимент жизненно важных лекарств, включая субстанции, производился на территории РФ, что позволит защитить эту сферу от торговых войн и санкций, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что надо оградить товары первой необходимости, включая медикаменты, от торговых войн и санкций.

"Ассортимент жизненно необходимых лекарств в идеале должен производиться на территории России, включая производство субстанций. Министерство промышленности и торговли уже подготовило проект стратегии развития фармацевтической промышленности России на период до 2030 года. В этом документе как раз прописан сценарий развития российской фармы в случае санкций", - сказал РИА Новости Огуль, присутствующий на площадке ПМЭФ.

"Помимо переориентации отечественной фармпромышленности, необходимо повышать доверие населения к российским лекарственным препаратам. Конечно, эту стратегию надо прорабатывать на межведомственном уровне — определять набор лекарств, обсуждать экономические составляющие производства. Нужна большая межведомственная работа", - добавил депутат.

Он напомнил, что в 2018 году доля отечественных лекарств составила 30,6% в денежном и 63,7% в количественном выражении. Такие цифры, по его словам, приводит Минпромторг.

"Конечно, эти цифры надо увеличивать, исправлять ситуацию. Россия должна располагать своими производствами и стратегическим запасом лекарственных средств... Сейчас российский фармрынок по ряду направлений не гарантированно защищен от санкций на поставку лекарств. Это объективная реальность", - сказал он.