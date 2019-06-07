Студента тюменского вуза задержали за сообщения с угрозами сокурсникам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Студент Тюменского государственного университета (ТюмГУ) задержан правоохранительными органами после того, как разослал сокурсникам сообщения с угрозами, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ректора вуза Елена Дружинина. Представитель регионального главка МВД Светлана Новик заявила, что дома у задержанного обнаружены боеприпасы.
Как пояснила собеседница агентства, молодой человек перевелся в ТюмГУ в конце апреля из Тюменского индустриального университета, где он обучался в течение двух лет. По ее словам, у студента замечали признаки неадекватного поведения, которое проявлялось в депрессивных высказываниях, нерегулярном посещении занятий и слабой успеваемости, из-за которой 5 июня он был отчислен из вуза.
"Студенты написали в социальных сетях, что он в общую группу прислал угрозы… Учитывая первичные признаки асоциального поведения и действуя на основании информации, которая поступала от студентов и преподавателей, служба безопасности ТюмГУ обратила на студента особое внимание", – сказала Дружинина.
Она отметила, что студенты сообщили о неадекватном заявлении сокурсника службе безопасности университета, после чего были проинформированы правоохранительные органы. "Студент был задержан 5 июня правоохранительными органами по месту жительства", – уточнила представитель университета.
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Представитель регионального главка МВД Светлана Новик добавила, что в квартире молодого человека были обнаружены боеприпасы. "Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления действительно был задержан местный житель 1998 года рождения. В ходе проводимых оперативных мероприятий по его месту жительства обнаружены боеприпасы – патроны. В отношении данного лица органами дознания возбуждено уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов", – сказала собеседница агентства.