Костин допустил реструктуризацию долга Мозамбика перед банком

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин допустил, что долг Мозамбика перед банком будет реструктурирован, надеется прийти к решению в течение текущего года.
"Мы находимся в контакте с правительством, с консультантами. Мы достаточно серьезно продвинулись в том, чтобы прийти к соглашению. Нам повезло, что мы вышли из процесса абсолютно "чистыми" - в отношении действий ВТБ нет никаких претензий. Можно ожидать, что в ближайшее время состоится визит руководства Мозамбика, включая министра экономики, министра финансов, чтобы завершить процесс обсуждения", - сказал Костин в интервью телеканалу Блумберг в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Я думаю, мы, скорее, реструктурируем, чем спишем долг. Я думаю, к решению придем в течение этого года, может быть, к осени", - заключил глава ВТБ.
ВТБ и власти Мозамбика пытаются найти решение по невыплаченным банку государственной компанией Mozambique Asset Management (MAM) процентов в 178 миллионов долларов по 535-миллионному займу. ВТБ в 2016 году передал основную часть долга в 485 миллионов долларов из общей суммы в 535 миллионов долларов другим инвесторам.
В феврале прошлого года глава ВТБ отмечал, что считает неплохими шансы урегулирования долга Мозамбика перед банком.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.