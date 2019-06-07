Костин допустил реструктуризацию долга Мозамбика перед банком

"Мы находимся в контакте с правительством, с консультантами. Мы достаточно серьезно продвинулись в том, чтобы прийти к соглашению. Нам повезло, что мы вышли из процесса абсолютно "чистыми" - в отношении действий ВТБ нет никаких претензий. Можно ожидать, что в ближайшее время состоится визит руководства Мозамбика, включая министра экономики, министра финансов, чтобы завершить процесс обсуждения", - сказал Костин в интервью телеканалу Блумберг в кулуарах Петербургского международного экономического форума.