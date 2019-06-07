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РИА Новости

В МВД допустили связь Голунова с группой, занимающейся сбытом наркотиков

Вчера, 16:56
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© Фото : страница Ивана Голунова в социальной сетиИван Голунов
Иван Голунов
© Фото : страница Ивана Голунова в социальной сети
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Журналист "Медузы" Иван Голунов проверяется на причастность к деятельности занимающейся сбытом наркотиков преступной группы, сообщается на сайте ГУ МВД Москвы.
"Считаем необходимым уточнить, что прилагаемая ниже фотография сделана при проведении обследования жилища задержанного. Остальные фотографии, размещенные сегодня на официальном сайте ГУ МВД России по г. Москве, сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный", - говорится в сообщении.
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Чайка прокомментировал задержание журналиста "Медузы"
О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело.
Ранее в "Медузе" подтвердили задержание Голунова, при этом заявив, что, по словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с корреспондентом "Медузы". Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ.
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Адвокат задержанного корреспондента "Медузы" рассказал свою версию событийКорреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в Москве. В полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом". Адвокат Голунова Дмитрий Джулай поделился с радио Sputnik своей версией произошедшего.
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Дело журналиста Ивана ГолуноваМВД РФПроисшествия
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