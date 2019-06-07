В МВД допустили связь Голунова с группой, занимающейся сбытом наркотиков

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Журналист "Медузы" Иван Голунов проверяется на причастность к деятельности занимающейся сбытом наркотиков преступной группы, сообщается на сайте ГУ МВД Москвы.

"Считаем необходимым уточнить, что прилагаемая ниже фотография сделана при проведении обследования жилища задержанного. Остальные фотографии, размещенные сегодня на официальном сайте ГУ МВД России по г. Москве, сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный", - говорится в сообщении.

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело.