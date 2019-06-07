Рогозин показал снимки ПМЭФ из космоса

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин продемонстрировал космические снимки Конгрессно-выставочного центра, где проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), которые поручил сделать ранее.
Рогозин в пятницу поручил сфотографировать из космоса территорию, на которой проходит ПМЭФ.
"Конгрессно-выставочный центр в Санкт-Петербурге сегодня виден через облака. Тем не менее, оперативная обстановка наблюдается. А вот месяц назад погода здесь была совсем ясная, зато не видно делегатов ПМЭФ-19", - написал Рогозин в своем Twitter.
К посту глава Роскосмоса прикрепил два снимка, сделанных с аппарата "Ресурс-П". Позже он выложил и фотографию Царского села с этого же спутника.
Конгрессно-выставочный центр в Санкт- Петербурге сегодня виден через облака. Тем не менее, оперативная обстановка наблюдается. А вот месяц назад погода здесь была совсем ясная, зато не видно делегатов ПМЭФ'19 pic.twitter.com/2XE3RzZ5J9— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 7 июня 2019 г.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.