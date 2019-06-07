Си Цзиньпин пошутил, отвечая на вопрос об исходе торговых переговоров с США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, отвечая в ходе ПМЭФ на вопрос о том, во что выльется торговый спор Китая и США, пошутил, предположив, что ответ на этот вопрос может быть в его материалах к форуму.

Ведущая пленарного заседания коснулась темы тарифной войны между Китаем и США и задала вопрос китайскому лидеру о том, каким будет исход переговоров Пекина и Вашингтона.

"Спасибо. Может быть, у меня в материалах есть ответ на этот вопрос?" - отреагировал Си Цзиньпин.

"Не знаю", - добавил он, сорвав аплодисменты в зале.

Как отметил председатель КНР, ведущая на самом деле затронула "вопрос отношений между глобализацией и антиглобализацией".

"Я обозначу нашу позицию по глобализации. Мы решительные сторонники глобализации в мире. Потому что глобализация - это тенденция истории. А антиглобализация - это тоже современное явление, но я думаю, что это как малая часть общей волны, которая может вызвать какие-то явления, но не сможет остановить тенденцию глобализации в целом", - отметил китайский лидер.

В то же время Си Цзиньпин назвал глобализацию "палкой о двух концах". "Есть тот, кто получает выгоду, есть тот, кто потерпит ущерб - это вопрос распределения. И вопрос распределения выгоды и интересов. Но нельзя, как говорится, рассердившись на блох, (бросить) и всю шубу в печь. Нельзя из-за этого придерживаться подходов односторонности и протекционизма", - сказал он.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.