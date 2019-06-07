Иван Белозерцев: ПМЭФ дает отличную возможность встретиться с инвесторами

ТОСЭР "Заречный", новое здание аэропорта, детские сады и безопасность школьников… Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, возглавивший делегацию региона на ПМЭФ-2019, ответил на вопросы РИА Новости о развитии региона:

- Иван Александрович, какие задачи ставит перед собой область на этом форуме?

- Петербургский экономический форум дает отличную возможность встретиться и с министрами, и с руководителями госкомпаний, и с инвесторами, так что работы у нас здесь много. У нас было запланировано более 20 встреч и переговоров. Мы уже подписали соглашение о сотрудничестве с Харбинской электротехнической компанией, с ГК "Ростех" и "Роскосмос", с компанией "Новапорт", с которой мы планируем построить новое здание аэропорта в Пензе. Есть договоренности с компанией "Швабе", которая входит в Ростех. В частности, мы договорились о строительстве в Пензе на условиях ГЧП диагностического корпуса ПЭТ КТ стоимостью свыше миллиарда рублей. Он будет создан на территории областного онкоцентра.

Кроме того, провели переговоры с гендиректором ПАО "КАМАЗ" Сергеем Когогиным о создании технопарка на базе Сердобского машиностроительного завода. Речь идет об очень серьезных инвестициях, и уже сейчас мы прорабатываем проектно-сметную документацию.

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- Вы упомянули строительство здания аэропорта. Расскажите об этом проекте поподробнее.

- Предварительные переговоры мы провели в области месяц назад. На ПМЭФ мы поставили себе задачу договориться о возможности продажи контрольного пакета акций аэропорта компании "Новапорт", чтобы она могла инвестировать в развитие региона, построив нам новое здание аэропорта. Самая главная задача здесь – увеличить пассажиропоток, количество рейсов в другие регионы страны. Для нас это важно: важно для бизнеса, для взаимодействия с другими субъектами, для развития туризма. Мы хотим, чтобы люди прилетали к нам и из других городов России, и из-за границы. И чтобы у пензенцев тоже была возможность путешествовать напрямую. Предварительные договоренности есть, и мы надеемся, что "Новапорт" придет на пензенскую землю.

- У вас есть еще один интересный проект - комплекс по выращиванию шампиньонов. Кажется, дело близится к запуску?

- Пензенские инвесторы вложили в этот проект более двух миллиардов рублей. Область, в свою очередь, провела при поддержке правительства России большую работу для того, чтобы все получилось. И вот сейчас мы на пороге запуска нового производства: планируем сделать это буквально в середине июля. Там есть и импортное оборудование, есть и российское... Уверен, что у предприятия хорошее будущее.

- Как обстоят дела в ТОСЭР "Заречный"? Известно, что первый резидент был зарегистрирован на территории территории 21 апреля.

- В "Заречном" работает крупнейшее градообразующее предприятие – производственное объединение "Старт", это около шести тысяч сотрудников. Компания с огромным научным, инженерно-техническим потенциалом. Сегодня в ТОСЭР "Заречный" создается управляющая компания, есть якорные резиденты. В частности, госрегистрацию на территории ТОСЭР получило машиностроительное объединение "Атоммаш". Этот резидент обязуется реализовать проект производства запчастей для тепловозов, что востребовано не только на территории бывшего СССР, но и в Восточной Европе, в Южной Корее. Под этот проект будет освоено свыше 3,5 тысяч квадратных метров производственных площадей, создано свыше ста рабочих мест.

Как раз на прошлой неделе мы обсуждали с представителями Росатома в Пензенской области потенциальных резидентов, которые могут зайти на территорию ТОСЭР уже до конца года. Например, есть пензенская компания, которая занимается производством утеплителя для газогенераторов. Есть компания, выпускающая электроды, – они сегодня также востребованы. Перспективы у "Заречного" очень большие: есть налоговые преференции и хорошие условия для развития площадей, в том числе, и финансовые. Есть поддержка из бюджета Пензенской области, муниципального образования. И мы обещаем полностью выполнить свои обязательства.

Конечно, требуются усилия для того, чтобы подготовить площади для потенциальных инвесторов, необходимы вложения, но область заинтересована в приходе новых производств.

- Поговорим о других, не менее важных аспектах жизни в области. В частности, как вы решаете проблему нехватки мест в детских садах для детей в возрасте 1,5-3 года?

- Честно говоря, у нас сейчас практически нет очередей в детские сады на местах, где жизнь налажена. Но есть комплексная застройка территорий. Например, рядом с Пензой создается город Спутник. Идет новая застройка, много молодежи, хорошая рождаемость… И вот там строить детские сады не успеваем. Но три детских садика в Спутнике уже работают. Сейчас строим там несколько корпусов яслей.

Если говорить об области в целом, ясли планируем ввести в эксплуатацию в этом году и в Пензе, и в Пензенском районе, и в Кузнецком, и в других. Всего в этом году намечено добавить около 250 мест для детей в яслях, а в целом за время реализации национального проекта "Демография", исходя из наших потребностей, мы должны создать еще около пятисот мест. И пока с задачей справляемся. Кстати, строим детские сады не только на средства, выделенные по программе, но и на деньги области.

Добавлю, что в регионе строятся и новые школы. В 2017 ввели в эксплуатацию школу в Спутнике на 1100 мест, в 2018 году школу IT-направления на 650 мест. Сейчас приступили к строительству еще одной школы в Пензе, в Октябрьском районе, где идет комплексная застройка.

- А как в школах обстоят дела с безопасностью? Тоже непростой вопрос для регионов…

- Тревожные кнопки есть во всех школах. В городских и крупных сельских школах установлены видеокамеры. Но есть и проблемы, особенно с малокомплектными сельскими школами, где в полном объеме эта задача не решена. Да и в городских школах есть проблемы. Но мы каждый год выделяем дополнительные средства на обеспечение безопасности детей. Делаем защитные периметральные ограждения, устанавливаем камеры. Выделяем на это средства – затраты немалые, но необходимые. Большую работу проводим с самими детьми и с родителями по правилам безопасности, ответственности за пожарную безопасность…

- В этом году планировалось завершить реконструкцию набережной Суры в Пензе. Успеваете?