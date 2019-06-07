Андрей Слепнев: основным товаром будущего станут эмоции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Основным товаром будущего станет не сам товар как физический объект и не "умная экономика", а эмоции, заявил генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев на сессии "Креативная экономика: стратегии продвижения высокотехнологичного экспорта" в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ).
По его словам, вклад креативных индустрий в российскую экономику составляет около 3%, а в Великобритании - порядка 30%. В креативные индустрии входят IT, мода, музыка, кино, анимация, музейная и выставочная деятельность, технологии виртуальной и дополненной реальности.
"Как утверждают футурологи, через два-три десятилетия мы будем говорить об экономике эмоций, потому что эмоциональная составляющая, то, что отличает человека от машины, во многом определяет отношение к продукту, силу бренда и силу нации", - сказал Слепнев.
Он добавил, что образы, которые создаются в моде, кино, на телевидении, в компьютерных играх, определяют конкурентоспособность экономики страны.
"Мы активно сотрудничаем с производителями аудио и видеоконтента, IT-отраслью, фэшн-индустрией, дизайнерами и видим реальные прорывы. Это действительно уже веяние времени, таланты находят для себя точки приложения, находят, как сделать мировой продукт, который идет на экспорт, и самое главное - получают признание на высококонкурентных зарубежных рынках", - сказал Слепнев.
По словам заместителя министра экономического развития Тимура Максимова, выступившего на сессии, государство впервые на системном уровне занимается развитием креативных индустрий.
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"Потенциал креативных индустрий огромный, потому нет никаких естественных барьеров – продукт можно создать без материальных затрат и потребляться он будет без ограничений. Доля добавленной стоимости в этих отраслях гораздо больше, чем в сферах материального производства. Эти сферы реально дают больший вклад в рост экономики", - сказал Максимов.
Он добавил, что первостепенной задачей государства является выравнивание конкурентных условий с иностранными юрисдикциями и создание более привилегированных условий для ведения бизнеса в России. По его словам, на сегодня экспорт IT-услуг в Белоруссии составляет 1,3 миллиарда долларов, а в Индии – от 70 до 120 миллиардов долларов.
Говоря об обнулении НДС для экспортеров, работающих в креативной индустрии, Максимов отметил, что Минэкономразвития представило правительству проект по повышению норматива вычета НДС по представительским маркетинговым расходам и по НИОКРам.
"Часть расходов на создание аудиовизуальной продукции может быть компенсирована государством в виде субсидий. Мы будем двигаться в этом направлении. IT-индустрия - это та ниша, где у нас есть конкурентное преимущество – хорошее базовое образование, сильная математическая школа. Задача в том, чтобы были налоговые льготы, поддержка по инфраструктуре и создавались центры обработки данных совместно с регионами", - сказал Максимов.