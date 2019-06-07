Андрей Слепнев: основным товаром будущего станут эмоции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Основным товаром будущего станет не сам товар как физический объект и не "умная экономика", а эмоции, заявил генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев на сессии "Креативная экономика: стратегии продвижения высокотехнологичного экспорта" в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, вклад креативных индустрий в российскую экономику составляет около 3%, а в Великобритании - порядка 30%. В креативные индустрии входят IT, мода, музыка, кино, анимация, музейная и выставочная деятельность, технологии виртуальной и дополненной реальности.

"Как утверждают футурологи, через два-три десятилетия мы будем говорить об экономике эмоций, потому что эмоциональная составляющая, то, что отличает человека от машины, во многом определяет отношение к продукту, силу бренда и силу нации", - сказал Слепнев.

Он добавил, что образы, которые создаются в моде, кино, на телевидении, в компьютерных играх, определяют конкурентоспособность экономики страны.

"Мы активно сотрудничаем с производителями аудио и видеоконтента, IT-отраслью, фэшн-индустрией, дизайнерами и видим реальные прорывы. Это действительно уже веяние времени, таланты находят для себя точки приложения, находят, как сделать мировой продукт, который идет на экспорт, и самое главное - получают признание на высококонкурентных зарубежных рынках", - сказал Слепнев.

По словам заместителя министра экономического развития Тимура Максимова, выступившего на сессии, государство впервые на системном уровне занимается развитием креативных индустрий.

"Потенциал креативных индустрий огромный, потому нет никаких естественных барьеров – продукт можно создать без материальных затрат и потребляться он будет без ограничений. Доля добавленной стоимости в этих отраслях гораздо больше, чем в сферах материального производства. Эти сферы реально дают больший вклад в рост экономики", - сказал Максимов.

Он добавил, что первостепенной задачей государства является выравнивание конкурентных условий с иностранными юрисдикциями и создание более привилегированных условий для ведения бизнеса в России. По его словам, на сегодня экспорт IT-услуг в Белоруссии составляет 1,3 миллиарда долларов, а в Индии – от 70 до 120 миллиардов долларов.

Говоря об обнулении НДС для экспортеров, работающих в креативной индустрии, Максимов отметил, что Минэкономразвития представило правительству проект по повышению норматива вычета НДС по представительским маркетинговым расходам и по НИОКРам.