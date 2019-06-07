Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T16:49Z
https://ria.ru/20190607/1555383974.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155251/71/1552517160_0:68:1298:798_1036x0_80_0_0_cced47eefde3bdff104050c48d08b181.jpg
РИА Новости

США могут выслать обучающихся полетам на F-35 турецких пилотов к 31 июля

Вчера, 16:49
1028
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Lockheed-Martin F-35A Lightning IIИстребитель F-35А
Истребитель F-35А
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Lockheed-Martin F-35A Lightning II
Истребитель F-35А. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил своему турецкому коллеге Хулуси Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов для обучения принимать не будут, сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо, датированное 6 июня.
Это решение принято на фоне переговоров США и Турции, в ходе которых Вашингтон отговаривает Анкару от закупки российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.
По данным издания, 42 турецких пилота, обучающиеся на военно-воздушной базе Люк в Аризоне и базе Эглин во Флориде, должны будут уехать к этой дате. К этому моменту все международные командировочные предписания будут отменены, а турецким пилотам будет запрещен вход на базы.
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Вчера, 12:51
С-400 нельзя использовать вместе с F-35, заявил главком НАТО в Европе
Два американских военных источника подтвердили изданию, что Шанахан подписал письмо и направил его в Турцию. Третий источник сообщил, что шаги, изложенные в документе, обсуждались в ходе предварительного телефонного разговора между министром обороны Турции и Шанаханом.
Также будет приостановлена программа обучения 34 турецких пилотов, которые должны были прибыть в США, 20 человек должны были приехать позднее в июне и еще 14 - с июля по ноябрь.
Санкции США предусматриваются законом CAATSA, принятым в 2017 году. Он предполагает санкции против России, Ирана и КНДР, а также против третьих стран, которые осуществляют с ними военно-техническое сотрудничество. Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил РИА Новости, что США оказывают беспрецедентное давление на страны Африки, Азии, арабские государства за военно-техническое сотрудничество с РФ, но эффект получается обратный. В МИД РФ называли проявлением недобросовестной конкуренции давление со стороны Вашингтона с требованием прекратить сотрудничество с Россией в военно-технической области.
Комплекс ПВО С-400 Триумф. Архивное фото
30 мая, 01:11
Посол Турции в США заявил, что F-35 разместят вне зоны покрытия С-400
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз предложил американскому лидеру Дональду Трампу создать совместную рабочую группу по С-400. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.
США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
330000
С-400 «Триумф»F-35ТурцияСШАВ мире
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:10В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера по греко-римской борьбе
17:08Владимир Илюхин рассказал о возможном объеме вылова лосося на Камчатке
17:04СК начал проверку после жесткой посадки самолета в Подмосковье
17:01Наличник нижегородского дома приобщил участников ПМЭФ к зодчеству
17:00На востоке Китая из-за наводнений эвакуировали 45 тысяч человек
16:58Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил средство для труб
16:57Депутата красноярского заксобрания арестовали по подозрению в мошенничестве
16:56Германия может стать страной-гостем ПМЭФ в 2025 году
16:54СЖР будет внимательно следить за делом журналиста Голунова
16:52Ученые назвали напиток, полезный для сердца
16:47Вечером в Москве пройдет дождь с грозой
16:44В Подмосковье пилот пострадал при жесткой посадке легкомоторного самолета
16:43Москалькова готова направить запросы по делу журналиста Голунова
16:41Босния и Герцеговина обсудила с "Газпромом" поставки по "Турецкому потоку"
16:23В Азербайджане самолет совершил экстренную посадку из-за непогоды
16:19Комиссия СПЧ и Союз журналистов Москвы призвали проверить дело Голунова
16:10Студентка изуродовала себя, чтобы стать похожей на куклу Барби
16:10Глава Фонда развития моногородов оценила проект "улица Никольская"
16:08Вице-губернатор Подмосковья рассказала о планах по развитию в сфере туризма
16:07СК проверяет информацию о разливе нефти по Волге в Ярославской области
Лента новостейМолния