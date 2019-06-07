США могут выслать обучающихся полетам на F-35 турецких пилотов к 31 июля

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил своему турецкому коллеге Хулуси Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов для обучения принимать не будут, сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо, датированное 6 июня.

Это решение принято на фоне переговоров США и Турции, в ходе которых Вашингтон отговаривает Анкару от закупки российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.

По данным издания, 42 турецких пилота, обучающиеся на военно-воздушной базе Люк в Аризоне и базе Эглин во Флориде, должны будут уехать к этой дате. К этому моменту все международные командировочные предписания будут отменены, а турецким пилотам будет запрещен вход на базы.

Два американских военных источника подтвердили изданию, что Шанахан подписал письмо и направил его в Турцию. Третий источник сообщил, что шаги, изложенные в документе, обсуждались в ходе предварительного телефонного разговора между министром обороны Турции и Шанаханом.

Также будет приостановлена программа обучения 34 турецких пилотов, которые должны были прибыть в США, 20 человек должны были приехать позднее в июне и еще 14 - с июля по ноябрь.

Санкции США предусматриваются законом CAATSA, принятым в 2017 году. Он предполагает санкции против России, Ирана и КНДР, а также против третьих стран, которые осуществляют с ними военно-техническое сотрудничество. Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил РИА Новости, что США оказывают беспрецедентное давление на страны Африки, Азии, арабские государства за военно-техническое сотрудничество с РФ, но эффект получается обратный. В МИД РФ называли проявлением недобросовестной конкуренции давление со стороны Вашингтона с требованием прекратить сотрудничество с Россией в военно-технической области.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз предложил американскому лидеру Дональду Трампу создать совместную рабочую группу по С-400. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.