Адвокат объяснил, зачем выложил фото с репетиции похорон Алибасова

"Мой пост был для того, чтобы поддержать Бари Алибасова. Я нахожусь не в России сейчас и не мог приехать лично. У него вчера был день рождения, когда он выйдет из медикаментозного сна, он прочитает и посмеется, это поднимет ему настроение", - сказал Жорин.