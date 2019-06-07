Адвокат объяснил, зачем выложил фото с репетиции похорон Алибасова

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Адвокат Сергей Жорин заявил РИА Новости, что опубликовал фото о состоявшейся семь лет назад инсценировки похорон Бари Алибасова, чтобы поддержать попавшего в больницу продюсера.
Ранее Жорин опубликовал в Instagram фото с черным гробом, вокруг которого стоят участники группы "На-На", написал, что "семь лет назад он отрепетировал свои похороны", поздравил с прошедшим днем рождения и пожелал ему здоровья. "Рано похоронили Алибасова. Он ещё всех вас переживёт", - заметил адвокат.
"Мой пост был для того, чтобы поддержать Бари Алибасова. Я нахожусь не в России сейчас и не мог приехать лично. У него вчера был день рождения, когда он выйдет из медикаментозного сна, он прочитает и посмеется, это поднимет ему настроение", - сказал Жорин.
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы. Пресс-служба 72-летнего продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Алибасов находится в институте имени Склифосовского в тяжелом состоянии.
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