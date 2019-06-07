Для развития сквозных технологий нужна гибкая правовая среда, считает Путин

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что для развития в РФ технологий в области искусственного интеллекта и других групп так называемых сквозных технологий необходимо установить гибкую правовую среду и предложил правительству РФ, экспертам и бизнес-сообществу принять участие в обсуждении такого правого механизма.

"Адекватная гибкая правовая среда - ключевой вопрос для новых отраслей. Ее формирование во всем мире идет непросто. Много чувствительных проблем и для безопасности государства, и для интересов общества, граждан. Но, чтобы добиться результатов, критически важно ускорить процесс принятия решений, поэтому прошу коллег из правительства, экспертов, бизнес-сообщества предложить такой эффективный механизм", - сказал он в на пленарной сессии ПМЭФ.

По его словам, Россия, как и другие ведущие страны мира, подготовила национальную стратегию в области искусственного интеллекта, которая разработана правительством с участием отечественных высокотехнологичных компаний.

"Она подписана будет в ближайшее время, а детальный пошаговый план действий будет интегрирован в национальную программу "Цифровая экономика". Россия обладает серьезными кадровыми научными ресурсами, хорошим стартовым заделом для создания самых передовых технологических решений, и это касается не только искусственного интеллекта, но и других групп так называемых сквозных технологий", - сказал президент РФ.

Он добавил, что для новых отраслей потребуются и специалисты с новыми знаниями, для этого активно модернизируются программы и содержание образования.