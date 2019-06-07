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РИА Новости

Семья Алибасова решила подать в суд на производителя средства для труб

16:41
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бари Алибасов. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Семья Бари Алибасова решила подать в суд на производителя средства для очистки труб, которым отравился продюсер, сообщил пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Алибасов находится в институте имени Склифосовского в тяжелом состоянии.
"Семья музыкального продюсера Бари Алибасова, находящегося в НИИ имени Склифосовского, намерена подать в суд на производителя средства для очистки труб "Крот". Уже принято принципиальное решение по этому поводу. Поскольку Бари Каримович сейчас не в состоянии заниматься такими вопросами, его супруга Лидия Федосеева-Шукшина решила подать иск на ООО "АМС Медиа" – производителя жидкого средства "Крот. Чистые трубы", выпущенного под брендом "Золушка", - сообщил Горжанкин.
РИА Новости пока не располагает комментарием производителя.
Бари Алибасов в своей квартире
5 июня, 12:37
Врач рассказал о последствиях отравления жидкостью, которую выпил Алибасов
061024
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Бари АлибасовЛидия Федосеева-ШукшинаМоскваПроисшествия
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