Семья Алибасова решила подать в суд на производителя средства для труб

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Семья Бари Алибасова решила подать в суд на производителя средства для очистки труб, которым отравился продюсер, сообщил пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.

Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Алибасов находится в институте имени Склифосовского в тяжелом состоянии.

"Семья музыкального продюсера Бари Алибасова, находящегося в НИИ имени Склифосовского, намерена подать в суд на производителя средства для очистки труб "Крот". Уже принято принципиальное решение по этому поводу. Поскольку Бари Каримович сейчас не в состоянии заниматься такими вопросами, его супруга Лидия Федосеева-Шукшина решила подать иск на ООО "АМС Медиа" – производителя жидкого средства "Крот. Чистые трубы", выпущенного под брендом "Золушка", - сообщил Горжанкин.