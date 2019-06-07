Пашинян назвал сотрудничество ЕАЭС и Евросоюза неизбежным

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Армения готова к углублению интеграции в рамках Евразийского экономического союза, но также развивает партнерство с Евросоюзом, считая сближение двух интеграционных объединений неизбежным, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, Пашинян отметил, что приоритетом стратегии реформ его правительства является полноценное использование потенциала внешнеэкономических связей и участия в международных интеграционных структурах.

"Для таких стран, как Армения, очень важна институционализация доступа к центрам мировой экономики и активности. Это в первую очередь относится к нашему сотрудничеству с РФ и участию в Евразийском экономическом союзе. Мы настроены на дальнейшее совершенствование стратегического партнерства с Россией и максимально продуктивного участия в союзе. Мы будем использовать все усилия для совершенствования механизмов сотрудничества и максимального углубления интеграции между участниками нашего союза. Это в равной степени относится к членству в ОДКБ", - заявил он.

Он добавил, что Армения заинтересована в расширении сотрудничества с различными регионами мира, в том числе с Китаем, как на двусторонней основе, так и в рамках инициативы сопряжения ЕАЭС и проекта "Один пояс - Один путь", которую Пашинян оценил как "приоритетную" и "логичной". "Перспективной считаю также политику углубления сотрудничества между ЕАЭС и ЕС. Думаю, если не в ближайшем будущем, то во всяком случае в среднесрочной перспективе реализация такого сотрудничества вполне реализуема и даже неизбежна", - добавил он.

Армянский лидер подчеркнул, что "партнерство с ЕС никоим образом не противоречит членству в ЕАЭС, оно дополняете его, обогащает наши возможности новыми сравнительными преимуществами".

Другими приоритетами реформ он назвал судебную реформу в Армении и развитие человеческого потенциала в стране. "Мы вообще намерены сделать Армению раем для талантливых людей", - подчеркнул премьер.