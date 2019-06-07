Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве бизнесмена Калмановича

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал Батыра Тумгоева – второго подозреваемого в убийстве в 2009 году бизнесмена Шабтая Калмановича, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Тумгоеву меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 июня", - огласил решение судья Сергей Артёмов.

В четверг суд до 28 июня арестовал ещё одного фигуранта дела об убийстве бизнесмена - Али Белхороева. Оба подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "покушение на убийство", "убийство" и "незаконный оборот оружия". Кроме того, в пятницу запланировано рассмотрение аналогичного ходатайства в отношении третьего подозреваемого - Жабраила Костоева.

В ходе суда следователь по делу заявил, что причастность Тумгоева к преступлению, среди прочего, доказывается биллингом – принадлежащий ему телефон фиксировался в день совершения убийства в том же районе, где произошло убийство, а также в районах, через которые "отходили" преступники. Тумгоев назвал эту информацию бредом и не признал вину.

Из оглашенных в суде материалов выяснилось, что Тумгоев был ранее приговорен к условному сроку по другому делу, в рамках которого он проходил обвиняемым по статье "самоуправство".

Защита мужчины попросила отказать следователю в удовлетворении ходатайства, предлагая избрание альтернативных мер пресечения – домашнего ареста или залога в размере 3 миллионов рублей.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко ранее сообщала, что розыск всех соучастников преступления продолжается. Следователь в суде заявил, что организатор преступления уже задержан.