Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T16:35Z
https://ria.ru/20190607/1555382940.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве бизнесмена Калмановича

16:35
82
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал Батыра Тумгоева – второго подозреваемого в убийстве в 2009 году бизнесмена Шабтая Калмановича, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Тумгоеву меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 июня", - огласил решение судья Сергей Артёмов.
В четверг суд до 28 июня арестовал ещё одного фигуранта дела об убийстве бизнесмена - Али Белхороева. Оба подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "покушение на убийство", "убийство" и "незаконный оборот оружия". Кроме того, в пятницу запланировано рассмотрение аналогичного ходатайства в отношении третьего подозреваемого - Жабраила Костоева.
Убийство бизнесмена Шабтая Калмановича в центре Москвы
Вчера, 18:59
Дело об убийстве Шабтая фон Калмановича
В ходе суда следователь по делу заявил, что причастность Тумгоева к преступлению, среди прочего, доказывается биллингом – принадлежащий ему телефон фиксировался в день совершения убийства в том же районе, где произошло убийство, а также в районах, через которые "отходили" преступники. Тумгоев назвал эту информацию бредом и не признал вину.
Из оглашенных в суде материалов выяснилось, что Тумгоев был ранее приговорен к условному сроку по другому делу, в рамках которого он проходил обвиняемым по статье "самоуправство".
Защита мужчины попросила отказать следователю в удовлетворении ходатайства, предлагая избрание альтернативных мер пресечения – домашнего ареста или залога в размере 3 миллионов рублей.
Официальный представитель СК России Светлана Петренко ранее сообщала, что розыск всех соучастников преступления продолжается. Следователь в суде заявил, что организатор преступления уже задержан.
Неизвестные лица, передвигавшиеся на автомобиле "Лада-Приора" серебристого цвета без государственных номерных знаков, в Москве в ноябре 2009 года поравнялись с автомобилем Mercedes-Benz 500, где находился Калманович, и открыли по машине огонь. Они ранили и водителя, но ему удалось выжить. Впоследствии следователями с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 миллиметров.
Смартфон
16:14
Подозреваемых в убийстве Калмановича отследили по мобильному телефону
000000
Обсудить 0
РоссияПроисшествия
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:48Для развития сквозных технологий нужна гибкая правовая среда, считает Путин
16:48Адвокат объяснил, зачем выложил фото с репетиции похорон Алибасова
16:47США перенесли повышение пошлин на ряд товаров из Китая на две недели
16:43В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах
16:42Россия открыта для работы со всеми, включая США, заявил Путин
16:41Семья Алибасова решила подать в суд на производителя средства для труб
16:40Джабаров призвал поднять в ООН вопрос запрета санкций по лекарствам
16:36Пашинян назвал сотрудничество ЕАЭС и Евросоюза неизбежным
16:36Путин на вопрос о схватке за первенство ответил китайской пословицей
16:35Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве бизнесмена Калмановича
16:35Путин заявил, что Россия и Китай не создают военных союзов
16:34СЖР держит на контроле ситуацию с задержанием корреспондента "Медузы"
16:34Путин рассказал, что накануне говорил с Си Цзиньпинем до полуночи
16:31Число факторов неопределенности в международных делах растет, заявил Путин
16:30Президент Болгарии напомнил, за что в республике благодарны России
16:29Словакия надеется, что Евросоюз и США не перейдут к торговой войне
16:28Путин отметил рост товарооборота со многими странами
16:27Прокуратура пообещала "разобраться" в ситуации с журналистом Голуновым
16:27Путин наградил директора Национального центра кардиологии Чазова
16:27В Киевской области пропал самолет
Лента новостейМолния