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РИА Новости

СЖР держит на контроле ситуацию с задержанием корреспондента "Медузы"

16:34
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© Фото : страница Ивана Голунова в FacebookИван Голунов
Иван Голунов
© Фото : страница Ивана Голунова в Facebook
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) внимательно следит за ситуацией, связанной с задержанием корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, и готов оказать журналисту юридическую помощь, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев, отметив, что данное задержание могло быть теоретически связано с расследованиями, которыми занимался Голунов.
"Мы держим ситуацию на контроле, изучаем все новые и новые факты, которые появляются в том числе и в СМИ. Выясняется, что коллега занимался очень непростыми расследованиями, в том числе он расследовал деятельность кладбищенской мафии, расследовал деятельность микрофинансовых учреждений. Это все, конечно, очень опасные темы, и поэтому могло быть всякое. Но, конечно, надеемся, что следствие придет к правильным выводам, будем следить за ситуацией. Готовы оказать юридическую помощь коллеге", - сказал Соловьев.
Иван Голунов
15:49
Адвокат задержанного корреспондента "Медузы" рассказал свою версию событийКорреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в Москве. В полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом". Адвокат Голунова Дмитрий Джулай поделился с радио Sputnik своей версией произошедшего.
На сайте СЖР также отмечается, что союз совместно с коллегами из Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека решил направить к задержанному журналисту члена Совета Еву Меркачеву с целью подробного выяснения обстоятельств задержания и проверки законности проводимых с ним следственных действий.
О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело.
Ранее в "Медузе" подтвердили задержание Голунова, при этом заявив, что, по словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с задержанным журналистом "Медузы".
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
12:14
Омбудсмен взяла под контроль ситуацию с задержанным журналистом "Медузы"
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