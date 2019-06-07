СЖР держит на контроле ситуацию с задержанием корреспондента "Медузы"

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) внимательно следит за ситуацией, связанной с задержанием корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, и готов оказать журналисту юридическую помощь, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев, отметив, что данное задержание могло быть теоретически связано с расследованиями, которыми занимался Голунов.

"Мы держим ситуацию на контроле, изучаем все новые и новые факты, которые появляются в том числе и в СМИ. Выясняется, что коллега занимался очень непростыми расследованиями, в том числе он расследовал деятельность кладбищенской мафии, расследовал деятельность микрофинансовых учреждений. Это все, конечно, очень опасные темы, и поэтому могло быть всякое. Но, конечно, надеемся, что следствие придет к правильным выводам, будем следить за ситуацией. Готовы оказать юридическую помощь коллеге", - сказал Соловьев.

На сайте СЖР также отмечается, что союз совместно с коллегами из Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека решил направить к задержанному журналисту члена Совета Еву Меркачеву с целью подробного выяснения обстоятельств задержания и проверки законности проводимых с ним следственных действий.

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело.