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РИА Новости

Прокуратура пообещала "разобраться" в ситуации с журналистом Голуновым

16:27
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© Фото : страница Ивана Голунова в FacebookИван Голунов
Иван Голунов
© Фото : страница Ивана Голунова в Facebook
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Прокуратура "самым тщательным образом" разберется в ситуации с задержанием журналиста "Медузы" Ивана Голунова и не допустит "ни малейшего отступления от закона", заявил в пятницу официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
"Прокуратура, разумеется, самым тщательным образом разберется в сложившейся ситуации. Мы не допустим ни малейшего отступления от закона ни одной из сторон", - сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Иван Голунов
15:45
В СПЧ попросили проверить действия по задержанию журналиста "Медузы"
По его словам, прокуратура Западного округа Москвы согласилась с возбуждением уголовного дела, но если задержанный и его защита не согласны с этим решением, они могут обжаловать его вышестоящему руководителю полиции или прокурору.
"Мы обязательно отреагируем", - пообещал Куренной.
О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы".
Сам журналист утверждает, что наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла ситуацию под контроль. Обращения в прокуратуру и ГУМВД с просьбой проверить действия полиции направил президентский Совет по правам человека.
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13:26
Чайка прокомментировал задержание журналиста "Медузы"
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