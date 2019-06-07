Прокуратура пообещала "разобраться" в ситуации с журналистом Голуновым

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Прокуратура "самым тщательным образом" разберется в ситуации с задержанием журналиста "Медузы" Ивана Голунова и не допустит "ни малейшего отступления от закона", заявил в пятницу официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"Прокуратура, разумеется, самым тщательным образом разберется в сложившейся ситуации. Мы не допустим ни малейшего отступления от закона ни одной из сторон", - сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По его словам, прокуратура Западного округа Москвы согласилась с возбуждением уголовного дела, но если задержанный и его защита не согласны с этим решением, они могут обжаловать его вышестоящему руководителю полиции или прокурору.

"Мы обязательно отреагируем", - пообещал Куренной.

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы".