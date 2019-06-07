В Киевской области пропал самолет

КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Самолет с тремя людьми на борту пропал в Киевской области, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.

В то же время, по информации источников УНН, этот самолет упал на 19-м километре Житомирского шоссе возле спортивной базы "Святошин".