В Киевской области пропал самолет

КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Самолет с тремя людьми на борту пропал в Киевской области, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.
"По предварительной информации, исчез самолет, на борту которого находятся три человека. Самолет принадлежит аэроклубу "Чайка", все остальные обстоятельства выясняются", - цитирует Рубан агентство УНН.
В то же время, по информации источников УНН, этот самолет упал на 19-м километре Житомирского шоссе возле спортивной базы "Святошин".
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