Бывшего директора екатеринбургского цирка восстановили в должности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Экс-директор екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский, у которого ранее отозвали доверенность на ведение хозяйственной деятельности, восстановлен в должности, сообщила РИА Новости в пятницу представитель Свердловского облсуда.

Ранее Минкультуры РФ сообщило, что у бывшего директора екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского отозвали доверенность на ведение хозяйственной деятельности, поскольку учреждению грозило закрытие из-за проблем с пожарной безопасностью. Замминистра культуры РФ Павел Степанов назвал недопустимой сложившуюся в цирке ситуацию. Он отмечал, что руководству Росгосцирка поручено разобраться в ее причинах и принять меры, чтобы не допустить закрытия цирка. В октябре Росгосцирк упразднил должность директора цирка. Учреждение временно возглавил советник гендиректора Росгосцирка Александр Авраменко.

"По Марчевскому Ленинский районный суд сегодня принял отказ от иска. Марчевский отозвал исковое заявление в связи с тем, что ответчик добровольно удовлетворил его исковые требования о восстановлении на работе, о выплате среднего заработка за период вынужденного прогула и о компенсациях", - сказала собеседница агентства.