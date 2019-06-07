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РИА Новости

Бывшего директора екатеринбургского цирка восстановили в должности

16:21
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЦирк в Екатеринбурге
Цирк в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Цирк в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Экс-директор екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский, у которого ранее отозвали доверенность на ведение хозяйственной деятельности, восстановлен в должности, сообщила РИА Новости в пятницу представитель Свердловского облсуда.
Ранее Минкультуры РФ сообщило, что у бывшего директора екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского отозвали доверенность на ведение хозяйственной деятельности, поскольку учреждению грозило закрытие из-за проблем с пожарной безопасностью. Замминистра культуры РФ Павел Степанов назвал недопустимой сложившуюся в цирке ситуацию. Он отмечал, что руководству Росгосцирка поручено разобраться в ее причинах и принять меры, чтобы не допустить закрытия цирка. В октябре Росгосцирк упразднил должность директора цирка. Учреждение временно возглавил советник гендиректора Росгосцирка Александр Авраменко.
Фестиваль В кругу семьи в Екатеринбурге
2 ноября 2018, 13:15
Экс-глава цирка на Урале отверг обвинения в затягивании ремонта и хищенииБывший директор екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский назвал беспочвенными обвинения в свой адрес относительно затянувшегося ремонта учреждения и хищения 15 миллионов рублей.
"По Марчевскому Ленинский районный суд сегодня принял отказ от иска. Марчевский отозвал исковое заявление в связи с тем, что ответчик добровольно удовлетворил его исковые требования о восстановлении на работе, о выплате среднего заработка за период вынужденного прогула и о компенсациях", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что Марчевского восстановили в должности и перевели на другой пост.
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Анатолий МарчевскийЕкатеринбургРоссияОбщество
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