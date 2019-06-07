Представитель Алибасова рассказал о состоянии продюсера

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин рассказал о состоянии продюсера.
Горжанкин отметил, что после введения в медикаментозный сон состояние Алибасова "ровное и стабильное". Также он опроверг сообщения СМИ о подключении продюсера к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Просто он спит, как под снотворным", - подчеркнул Горжанкин в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожоги желудка второй степени и дыхательных путей.