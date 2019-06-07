Представитель Алибасова рассказал о состоянии продюсера

Горжанкин отметил, что после введения в медикаментозный сон состояние Алибасова "ровное и стабильное". Также он опроверг сообщения СМИ о подключении продюсера к аппарату искусственной вентиляции легких.

Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожоги желудка второй степени и дыхательных путей.