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РИА Новости

У Симоньян нет претензий к "Эху Москвы" и Венедиктову

16:20
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© РИА НовостиГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© РИА Новости
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что не имеет претензий к радиостанции "Эхо Москвы" и ее главному редактору Алексею Венедиктову после инцидента со сторонницей оппозиционера Алексея Навального Любовью с Соболь в здании радиостанции.
"К Эху и лично Венедиктову у меня нет никаких претензий. Эховцы были замечательны, вызвали мне скорую, оперативно переформатировали эфир", - написала она в Twitter.
Симоньян надеется, что Любовь Соболь сама понимает, что поступила нехорошо.
"Не надо мучиться. Все мы в молодости делаем ошибки, о которых жалеем. А если не понимает, то поймет. Не на этом свете, так на том. Всем добра", - добавила она.
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Ранее Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что пришла на эфир "Эха Москвы", где у входа ее встретила Любовь Соболь с включенной камерой и настойчивыми вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина. Симоньян ответила, что не хочет разговаривать с Соболь, а также попросила сотрудников радиостанции изолировать ее, поскольку ей нельзя нервничать. Позже RT в своем Telegram-канале сообщил, что Симоньян госпитализирована. Ранее Венедиктов извинился перед Симоньян за инцидент с Соболь.
Как сообщила позже в пятницу Симоньян, врачи выписали ее из больницы после госпитализации в связи с угрозой прерывания беременности. Также она опубликовала фото диагноза, где написано "Угроза позднего выкидыша. ОАГА (отягощенный акушерско–гинекологический анамнез)" в связи с психоэмоциональным стрессом.
Опубликована запись эфира с участием Симоньян после инцидента с Соболь
11:22
Опубликована запись эфира с участием Симоньян после инцидента с Соболь
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RTRussia Today (телекомпания)Маргарита СимоньянМоскваРоссияОбщество
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