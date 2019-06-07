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РИА Новости

Астронавты на МКС установили знаки для покидания станции в случае аварии

16:17
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© Фото : РоскомосВыход в открытый космос
Выход в открытый космос
© Фото : Роскомос
Выход в открытый космос . Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Астронавты завершили установку внутри модулей американского сегмента МКС светящихся указателей, которые в случае аварии помогут им найти спасательный корабль для эвакуации со станции, сообщило НАСА.
На сайте НАСА отмечается, что на днях экипаж МКС завершил установку фотолюминесцентных знаков в модуле Harmony. В будущем такие маркеры в случае аварии на станции и при отсутствии света укажут астронавтам путь к американским пилотируемым кораблям для покидания МКС.
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