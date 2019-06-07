Астронавты на МКС установили знаки для покидания станции в случае аварии

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Астронавты завершили установку внутри модулей американского сегмента МКС светящихся указателей, которые в случае аварии помогут им найти спасательный корабль для эвакуации со станции, сообщило НАСА.

На сайте НАСА отмечается, что на днях экипаж МКС завершил установку фотолюминесцентных знаков в модуле Harmony. В будущем такие маркеры в случае аварии на станции и при отсутствии света укажут астронавтам путь к американским пилотируемым кораблям для покидания МКС.

В настоящее время на борту МКС находится экипаж из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн Макклейн, Ника Хейга и Кристины Кук, а также канадца Давида Сен-Жака.