Астронавты на МКС установили знаки для покидания станции в случае аварии

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Астронавты завершили установку внутри модулей американского сегмента МКС светящихся указателей, которые в случае аварии помогут им найти спасательный корабль для эвакуации со станции, сообщило НАСА.
На сайте НАСА отмечается, что на днях экипаж МКС завершил установку фотолюминесцентных знаков в модуле Harmony. В будущем такие маркеры в случае аварии на станции и при отсутствии света укажут астронавтам путь к американским пилотируемым кораблям для покидания МКС.
В настоящее время на борту МКС находится экипаж из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн Макклейн, Ника Хейга и Кристины Кук, а также канадца Давида Сен-Жака.
Сейчас в США создаются пилотируемые космические корабли: Starliner - компанией Boeing, Crew Dragon - компанией SpaceX. В марте корабль Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. В августе намечается первый испытательный беспилотный полет корабля Starliner на МКС. До конца 2019 года планируются первые полеты кораблей Starliner и Crew Dragon с экипажем на борту.