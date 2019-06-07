Подозреваемых в убийстве Калмановича отследили по мобильному телефону

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подозреваемых в убийстве в 2009 году бизнесмена Шабтая Калмановича удалось определить по их мобильному телефону, заявил следователь в Пресненском суде Москвы, где решается вопрос об аресте второго фигуранта дела Батыра Тумгоева.

Тумгоев, как и двое других задержанных Жабраил Костоев и Али Белхороев, подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "покушение на убийство", "убийство" и "незаконный оборот оружия". Белхороев в четверг был арестован до 28 июня.

"При совершении указанных преступлений Тумгоевым и его соучастниками использовались телефоны при слежке и совершении преступления. Было установлено, что мобильным телефоном пользовался именно Тумгоев. Данный телефон фиксировался у него в день совершения убийства в том же районе, где был потерпевший. Позже он был выключен, а потом включен по путям отхода", - сказал следователь.

Тумгоев заявил, что этого телефона у него не было. "Все это бред", - прокомментировал он ходатайство об избрании ему меры пресечения.