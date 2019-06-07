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РИА Новости

Подозреваемых в убийстве Калмановича отследили по мобильному телефону

16:14
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подозреваемых в убийстве в 2009 году бизнесмена Шабтая Калмановича удалось определить по их мобильному телефону, заявил следователь в Пресненском суде Москвы, где решается вопрос об аресте второго фигуранта дела Батыра Тумгоева.
Тумгоев, как и двое других задержанных Жабраил Костоев и Али Белхороев, подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "покушение на убийство", "убийство" и "незаконный оборот оружия". Белхороев в четверг был арестован до 28 июня.
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"При совершении указанных преступлений Тумгоевым и его соучастниками использовались телефоны при слежке и совершении преступления. Было установлено, что мобильным телефоном пользовался именно Тумгоев. Данный телефон фиксировался у него в день совершения убийства в том же районе, где был потерпевший. Позже он был выключен, а потом включен по путям отхода", - сказал следователь.
Тумгоев заявил, что этого телефона у него не было. "Все это бред", - прокомментировал он ходатайство об избрании ему меры пресечения.
Неизвестные лица, передвигавшиеся на автомобиле "Лада-Приора" серебристого цвета без государственных номерных знаков, в ноябре 2009 года поравнялись с автомобилем Mercedes-Benz 500, где находился Калманович, и открыли по машине огонь. Они ранили и водителя, но ему удалось выжить. Впоследствии следователями с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 миллиметров.
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