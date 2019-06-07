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РИА Новости

Инцидент с участием боевых кораблей России и США попал на видео

16:15
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Опубликованные в твиттере кадры сняты с борта американского ракетного крейсера USS Chancellorsville, параллельным курсом которому идет российский противолодочный корабль "Адмирал Виноградов". Из-за внезапной смены направления USS Chancellorsville корабль Тихоокеанского флота оказался всего в 50 метрах от крейсера.
Кроме того, американская журналистка Барбара Старр разместила на своей странице снимок опасного сближения, сделанный с дальнего расстояния. На водной глади остался след от российского корабля, который был вынужден совершить экстренное маневрирование.
В США вину за инцидент возлагают на российскую сторону. При этом председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил Владимир Богатырев подчеркнул, что USS Chancellorsville пересек курс российскому кораблю. По его словам, действия ракетного крейсера США противоречат правилам морского судоходства и являются откровенно вызывающими.
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Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
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Восточно-Китайское мореАдмирал Виноградов (корабль)Военно-морские силы СШАТихоокеанский флот ВМФ РоссииРоссияСШАБезопасность
Популярные комментарии
То есть жизнь почти 300 российских моряков для вас ни чего не стоит?
7 июня, 16:37
aavshpargalyuk
1300001
Ну ведь прекрасно же видно, что это именно российская посудина лезла на пиндосов, а не наоборот)))
7 июня, 16:44
Я Полковник
900001
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