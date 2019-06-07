Инцидент с участием боевых кораблей России и США попал на видео

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Опубликованные в твиттере кадры сняты с борта американского ракетного крейсера USS Chancellorsville, параллельным курсом которому идет российский противолодочный корабль "Адмирал Виноградов". Из-за внезапной смены направления USS Chancellorsville корабль Тихоокеанского флота оказался всего в 50 метрах от крейсера.
Lors de la récupération de son hélicoptère, l'#USSChancellorsville #CG62 a été contraint de faire machine arrière toute pour éviter une collision avec le destroyer #Udaloy I de #Russie, qui était passé de derrière et à côté à moins de 50 à 100 pieds dans la mer des #Phillippines. pic.twitter.com/4btPGRwmsT— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) 7 июня 2019 г.
Кроме того, американская журналистка Барбара Старр разместила на своей странице снимок опасного сближения, сделанный с дальнего расстояния. На водной глади остался след от российского корабля, который был вынужден совершить экстренное маневрирование.
7 июня 2019 г.
В США вину за инцидент возлагают на российскую сторону. При этом председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил Владимир Богатырев подчеркнул, что USS Chancellorsville пересек курс российскому кораблю. По его словам, действия ракетного крейсера США противоречат правилам морского судоходства и являются откровенно вызывающими.