Инцидент с участием боевых кораблей России и США попал на видео

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.

Опубликованные в твиттере кадры сняты с борта американского ракетного крейсера USS Chancellorsville, параллельным курсом которому идет российский противолодочный корабль "Адмирал Виноградов". Из-за внезапной смены направления USS Chancellorsville корабль Тихоокеанского флота оказался всего в 50 метрах от крейсера.

Lors de la récupération de son hélicoptère, l'#USSChancellorsville #CG62 a été contraint de faire machine arrière toute pour éviter une collision avec le destroyer #Udaloy I de #Russie, qui était passé de derrière et à côté à moins de 50 à 100 pieds dans la mer des #Phillippines. pic.twitter.com/4btPGRwmsT — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) 7 июня 2019 г.

Кроме того, американская журналистка Барбара Старр разместила на своей странице снимок опасного сближения, сделанный с дальнего расстояния. На водной глади остался след от российского корабля, который был вынужден совершить экстренное маневрирование.