Власти ДНР обвинили Зеленского в "продолжении политики двойной морали"

ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику двойной морали, обвиняя ополчение ДНР в обострении ситуации в Донбассе, говорится в заявлении, распространенном на официальном сайте главы ДНР.

Пушилин пояснил, что в ночь на пятницу с 7 июня со стороны силовиков велся массированный обстрел поселков Гольмовский и Долонитный, находящихся на окраине Горловке под контролем ДНР. В результате был зафиксирован ряд прямых попаданий в объекты гражданской инфраструктуры. Позже пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского разместила его заявление, в котором говорилось, что украинские военные будут "отвечать жестоко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны боевиков в Донбассе.

"Зеленский продолжает политику двойной морали, оставшуюся ему в наследство от Порошенко. Факты категорически не соответствуют заявлениям и противоречат здравому смыслу", - сказал Пушилин.

Он добавил, что у руководства Украины нет никакого контроля над вооруженными силами.

"Попытка Зеленского переложить вину за обострение ситуации в районе поселка Новолуганское на нашу Народную милицию - это попытка, прежде всего, скрыть военные преступления именно украинских вооруженных формирований", - отметил Пушилин.

Он добавил, что заявления Киева о необходимости прекращения огня и освобождения пленных пока остаются только заявлениями, на фоне которых происходят постоянные провокации и обстрелы территории ДНР.