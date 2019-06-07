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РИА Новости

Власти ДНР обвинили Зеленского в "продолжении политики двойной морали"

16:12
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику двойной морали, обвиняя ополчение ДНР в обострении ситуации в Донбассе, говорится в заявлении, распространенном на официальном сайте главы ДНР.
Пушилин пояснил, что в ночь на пятницу с 7 июня со стороны силовиков велся массированный обстрел поселков Гольмовский и Долонитный, находящихся на окраине Горловке под контролем ДНР. В результате был зафиксирован ряд прямых попаданий в объекты гражданской инфраструктуры. Позже пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского разместила его заявление, в котором говорилось, что украинские военные будут "отвечать жестоко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны боевиков в Донбассе.
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"Зеленский продолжает политику двойной морали, оставшуюся ему в наследство от Порошенко. Факты категорически не соответствуют заявлениям и противоречат здравому смыслу", - сказал Пушилин.
Он добавил, что у руководства Украины нет никакого контроля над вооруженными силами.
"Попытка Зеленского переложить вину за обострение ситуации в районе поселка Новолуганское на нашу Народную милицию - это попытка, прежде всего, скрыть военные преступления именно украинских вооруженных формирований", - отметил Пушилин.
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 Он добавил, что заявления Киева о необходимости прекращения огня и освобождения пленных пока остаются только заявлениями, на фоне которых происходят постоянные провокации и обстрелы территории ДНР.
"Мы в очередной раз призываем мировую общественность и западных участников переговорного процесса осудить и пресечь военные преступления Украины и решительным образом повлиять на выполнение Киевом минских договоренностей, прежде всего по части установления перманентного перемирия", - сказал Пушилин.
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