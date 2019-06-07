Роскомнадзор не устраивает степень фильтрации Google, заявил Жаров

Александр Жаров во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Роскомнадзор не устраивает текущая степень фильтрации Google, не исключено новое дело в отношении компании, заявил РИА Новости глава ведомства Александр Жаров, добавив, что направил соответствующее письмо главе Google Ларри Пейджу.

"До апреля они (Google - ред.) постепенно нарастили фильтрацию запрещенного трафика, где-то приблизительно до 80%, и я должен с сожалением констатировать, что по состоянию на 30 мая - мы замеры производили - этот показатель снизился до 67,3%. Нас это абсолютно не устраивает, я написал соответствующее письмо Ларри Пейджу и надеюсь на их скорейшую реакцию, поскольку если этого не произойдет мы будем вынуждены возбудить следующее административное производство и оштрафовать компанию Google еще раз", - сказал РИА Новости Жаров.

Он отметил, что размер штрафа, предусмотренный законодательством, составляет 700 тысяч рублей.

Роскомнадзор 11 декабря 2018 года оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за неисполнение закона, обязывающего поисковики проводить фильтрацию выдачи от сайтов, находящихся в реестре запрещенной информации.