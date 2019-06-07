Роскомнадзор не устраивает степень фильтрации Google, заявил Жаров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Роскомнадзор не устраивает текущая степень фильтрации Google, не исключено новое дело в отношении компании, заявил РИА Новости глава ведомства Александр Жаров, добавив, что направил соответствующее письмо главе Google Ларри Пейджу.
"До апреля они (Google - ред.) постепенно нарастили фильтрацию запрещенного трафика, где-то приблизительно до 80%, и я должен с сожалением констатировать, что по состоянию на 30 мая - мы замеры производили - этот показатель снизился до 67,3%. Нас это абсолютно не устраивает, я написал соответствующее письмо Ларри Пейджу и надеюсь на их скорейшую реакцию, поскольку если этого не произойдет мы будем вынуждены возбудить следующее административное производство и оштрафовать компанию Google еще раз", - сказал РИА Новости Жаров.
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Он отметил, что размер штрафа, предусмотренный законодательством, составляет 700 тысяч рублей.
Роскомнадзор 11 декабря 2018 года оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за неисполнение закона, обязывающего поисковики проводить фильтрацию выдачи от сайтов, находящихся в реестре запрещенной информации.
В середине января Роскомнадзор повторно направил Google требование подключиться к системе фильтрации запрещенного контента. В случае повторного неисполнения служба обещала завести второе дело в отношении компании, выписав штраф по верхней шкале - в размере 700 тысяч рублей. В феврале в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что Google оплатила штраф, выписанный в декабре. В феврале в Роскомнадзоре сообщили, что служба наладила конструктивный диалог с Google по фильтрации контента.