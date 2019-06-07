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РИА Новости

В Доминикане умерла туристка из России

16:11
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МЕХИКО, 7 июн – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Россиянка из Саранска умерла на отдыхе в Доминиканской республике, сообщил РИА Новости руководитель доминиканского отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов.
"Она отдыхала в городе Сосуа, в отеле под утро почувствовала себя плохо, спустилась вниз, связалась с госпиталем, взяла такси и умерла по дороге к госпиталю", - сказал Евдокимов.
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Предположительно, у нее мог оторваться тромб, однако официального медицинского заключения у российского дипломата пока нет. Смерть россиянки произошла 29 мая.
"Родственники собираются вывозить тело в гробу, а не в урне (после кремации), репатриация произойдет по мере готовности документов", - отметил дипломат.
"Данных о криминале в случае этой смерти нет", - отметил Евдокимов.
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