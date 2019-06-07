В Доминикане умерла туристка из России

МЕХИКО, 7 июн – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Россиянка из Саранска умерла на отдыхе в Доминиканской республике, сообщил РИА Новости руководитель доминиканского отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов.

"Она отдыхала в городе Сосуа, в отеле под утро почувствовала себя плохо, спустилась вниз, связалась с госпиталем, взяла такси и умерла по дороге к госпиталю", - сказал Евдокимов.

Предположительно, у нее мог оторваться тромб, однако официального медицинского заключения у российского дипломата пока нет. Смерть россиянки произошла 29 мая.

"Родственники собираются вывозить тело в гробу, а не в урне (после кремации), репатриация произойдет по мере готовности документов", - отметил дипломат.